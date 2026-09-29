Barbara Palvin und Dylan Sprouse wurden Eltern

Ständige Kritik an Palvins Kurven

Palvin führt ihre Unsicherheiten auch auf mehr als zwei Jahrzehnte in der Modelbranche zurück. Sie begann nach eigener Aussage bereits mit 13 Jahren zu modeln. Mit 17 sei ihr bei Besuchen in ihrer Agentur immer wieder gesagt worden, sie müsse abnehmen und ihre Hüften seien zu breit. „Ich war bereits davon gezeichnet, dass ständig Kommentare über meinen Körper gemacht wurden“, sagte sie. Der permanente Druck habe dazu geführt, dass sie Diäten ausprobierte und zeitweise kein gesundes Verhältnis zu Ernährung und Körperbild hatte.