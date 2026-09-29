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Das Baby ist da!

Barbara Palvin und Dylan Sprouse wurden Eltern

Society International
29.09.2026 10:19
Am roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes präsentierte Barbara Palvin zum ersten Mal ihren ...
Am roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes präsentierte Barbara Palvin zum ersten Mal ihren Babybauch. Jetzt freut sich das Model gemeinsam mit Schauspieler Dylan Sprouse über die Geburt ihres ersten Kindes.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
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Von krone.at

Barbara Palvin und Dylan Sprouse sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihrer Tochter gaben das Model und der Schauspieler auf Instagram bekannt.

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Auf dem von hinten aufgenommenen Bild hält der 34-jährige Sprouse das Neugeborene im Arm, während die Familie gemeinsam Baseball schaut. Passend dazu tragen alle drei Trikots der Los Angeles Dodgers.

In der Bildunterschrift verriet das Paar zugleich, dass seine Tochter bereits am 7. September zur Welt kam: „Wir haben den Labor Day dieses Jahr wörtlich genommen“, witzelten die beiden Bezug nehmend auf den englischen Ausdruck „to go into labor“ – also Wehen bekommen.

Mit diesem süßen Posting gaben Barbara Palvin und Dylan Sprouse die Geburt ihrer Tochter bekannt:

Weitere Einzelheiten über ihr Baby hielten Palvin und Sprouse zunächst allerdings privat. Bereits während der Schwangerschaft hatten sie jedoch verraten, dass sie ein Mädchen erwarten. Das Paar ist seit 2023 verheiratet.

„Alte Wunden kamen wieder hoch“
Kurz vor der Geburt hatte Palvin offen darüber gesprochen, wie schwierig die körperlichen Veränderungen während ihrer Schwangerschaft zeitweise für sie waren. Im Podcast „Wildmen“ ihres Mannes erzählte die 32-Jährige, dass alte Unsicherheiten wieder aufgekommen seien, als sie an Gewicht zunahm. „Diese alte Wunde kam wieder hoch“, erklärte sie.

Noch bevor ein klarer Babybauch zu sehen gewesen sei, hätten ihre Hosen nicht mehr gepasst und sie habe Veränderungen an Armen und Bauch bemerkt. „Ich fing an, mich völlig hineinzusteigern“, sagte Palvin. Gerade in diesen Momenten sei Sprouse eine wichtige Unterstützung gewesen. „Dylan war da und erinnerte mich jedes einzelne Mal daran, dass wir gerade ein Leben erschaffen.“

Ständige Kritik an Palvins Kurven
Palvin führt ihre Unsicherheiten auch auf mehr als zwei Jahrzehnte in der Modelbranche zurück. Sie begann nach eigener Aussage bereits mit 13 Jahren zu modeln. Mit 17 sei ihr bei Besuchen in ihrer Agentur immer wieder gesagt worden, sie müsse abnehmen und ihre Hüften seien zu breit. „Ich war bereits davon gezeichnet, dass ständig Kommentare über meinen Körper gemacht wurden“, sagte sie. Der permanente Druck habe dazu geführt, dass sie Diäten ausprobierte und zeitweise kein gesundes Verhältnis zu Ernährung und Körperbild hatte.

Barbara Palvin sprach vor der Geburt darüber, dass sie ihr Leben lang unter der Bewertung ihres ...
Barbara Palvin sprach vor der Geburt darüber, dass sie ihr Leben lang unter der Bewertung ihres Körpers gelitten hat. Das habe ihr zu Beginn ihrer Schwangerschaft hart zugesetzt.(Bild: Viennareport)

Als sie schließlich einen Job bei Victoria‘s Secret bekam, habe sie zunächst geglaubt, ihre Anstrengungen hätten sich ausgezahlt. Dann sei sie öffentlich als erstes „Plus-Size-Model“ der Marke bezeichnet worden. Palvin betonte, dass sie die Bezeichnung Plus Size an sich keineswegs als Beleidigung empfinde. Sie selbst habe sich damals jedoch nicht in dieser Kategorie gesehen - insbesondere, weil sie zuvor so viel Druck verspürt habe, einem bestimmten konventionellen Körperideal zu entsprechen.

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Als sie später Gewicht verloren hatte, schlug die öffentliche Reaktion erneut um. Plötzlich hätten Menschen gefragt, warum sie „so dünn“ geworden sei. Palvin weiß, dass ihr Körper aufgrund ihres Berufs Teil ihrer öffentlichen Wahrnehmung ist. Trotzdem sieht sie keinen Grund, ungefragt über das Aussehen anderer Menschen zu urteilen. „Ich hatte nie das Bedürfnis, den Körper eines anderen Menschen zu kommentieren“, erklärte sie. Wenn sie nichts Nettes zu sagen habe, behalte sie es lieber für sich.

Nach all den Gedanken über ihren sich verändernden Körper beginnt für Palvin nun ein völlig neues Kapitel – als Mutter.

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