Bluthochdruck geht uns alle an

Was kann jeder selbst tun?

Regelmäßige Bewegung ist sehr wichtig. Auch Gewichtsreduktion bei Übergewicht, weniger Salz, eine ausgewogene Ernährung, Rauchstopp, weniger Alkohol und guter Schlaf haben eine wichtige Rolle. Man muss nicht gleich zum Marathonläufer werden. Schon regelmäßiges Gehen, Radfahren oder eine andere Form von Bewegung, die man dauerhaft in seinen Alltag integriert, ist wertvoll. Statt Lift die Treppe benutzen oder mit dem Hund spazieren zu gehen reichen schon aus. Reicht das nicht, kommen Medikamente dazu.