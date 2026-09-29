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Ärger wegen „Kampagne“

Heftige FIFA-Vorwürfe: Streit mit UEFA eskaliert!

Fußball International
29.09.2026 10:31
FIFA-Boss Gianni Infantino
FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AP/Tony Gutierrez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Konflikt zwischen der FIFA und der UEFA geht in die nächste Runde. Die Verantwortlichen des Fußball-Weltverbandes werfen den Zuständigen von Europas Kontinentalverband eine „Desinformationskampagne“ vor. 

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Die „Kampagne“ dreht sich um den von der UEFA bei einem US-Gericht beantragten Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit Gianni Infantinos letztlich gescheitertem Ansinnen, Anteile von Weltmeisterschaften an Investoren zu veräußern.

  Dies geht aus einem am Montagabend veröffentlichten Schreiben der FIFA an ein Gericht in Florida hervor. Die FIFA fordert das Gericht auf, den Antrag der UEFA zurückzuweisen, da sie der Ansicht ist, dass die UEFA versucht, das Ergebnis der FIFA-Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zu beeinflussen.

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„Behauptungen sind kategorisch unbegründet“
Wie die FIFA schrieb, unterstelle die UEFA damit „ohne jegliche Grundlage“, dass Infantino persönlich von dem Deal profitiert hätte. „Die Behauptungen der UEFA, dass Herr Infantino gegen Gesetze oder ethische Grundsätze verstoßen habe, sind kategorisch unbegründet“, hieß es.

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