Die 99ers verpflichten neuen finnischen Goalie

Die Verpflichtung war nötig geworden, nachdem Stamm-Goalie Lagace mit einer Adduktorenverletzung noch fünf bis sechs Wochen ausfällt. Weshalb Kiviaho vorerst auch nur bis Anfang November verpflichtet wurde. Bis dahin stehen 14 Spiele an, in der die Grazer die Last nicht alleine auf die Schultern von Wieser legen wollen. „Henri wird Nico nicht nur entlasten, er wird ihm auch in seiner Entwicklung weiterhelfen“, ist Pinter überzeugt. Der Neuzugang ist ab sofort spielberechtigt.