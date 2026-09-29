Die 99ers verpflichten neuen finnischen Goalie

Auf der Suche nach Ersatz für Max Lagace sind die 99ers fündig geworden. Der neue Mann aus Finnland war bereits in der Vergangenheit in Graz zu Gast. Was sich der Eishockey-Meister jetzt von seinem Neuzugang erhofft.
Henri Kiviaho heißt der neue Mann für das Tor der 99ers. Ein 32-jähriger und 1,91 Meter großer Finne, der über langjährige Erfahrung in der finnischen und tschechischen Liga verfügt und zuletzt in der Slowakei bei Slovan Bratislava sein Geld verdiente.
Auch ich habe ihn schon einige Zeit auf dem Radar, in Bratislava mehrmals beobachtet, er hat mich dort jedes Mal beeindruckt.
99ers-Sportdirektor Philipp Pinter
„Unser Tormanntrainer ist ein großer Fan von Henri. Auch ich habe ihn schon einige Zeit auf dem Radar, in Bratislava mehrmals beobachtet, er hat mich dort jedes Mal beeindruckt“, wird Sportdirektor Philipp Pinter in einer Aussendung zitiert. „Somit kann sich Max (Lagace) voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren und Nico (Wieser), der nun dennoch mehr Eiszeit erhalten wird, bekommt die notwendige Unterstützung.“
Die Verpflichtung war nötig geworden, nachdem Stamm-Goalie Lagace mit einer Adduktorenverletzung noch fünf bis sechs Wochen ausfällt. Weshalb Kiviaho vorerst auch nur bis Anfang November verpflichtet wurde. Bis dahin stehen 14 Spiele an, in der die Grazer die Last nicht alleine auf die Schultern von Wieser legen wollen. „Henri wird Nico nicht nur entlasten, er wird ihm auch in seiner Entwicklung weiterhelfen“, ist Pinter überzeugt. Der Neuzugang ist ab sofort spielberechtigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.