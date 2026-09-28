Landesregierung hat den Flughafen-Kauf beschlossen

Kaufpreis kann sich noch ändern

Der Kaufpreis hat in dieser Angelegenheit eher symbolischen Wert und kann sogar noch auf einen einzigen Euro sinken. Denn Teile des Bodens am Flughafen-Areal müssen voraussichtlich saniert werden, weil sie in der Vergangenheit unter anderem durch den Einsatz von Löschschaum mit sogenannten PFAS-Ewigkeitschemikalien beschädigt wurden. Je nachdem, wie viel diese Sanierung kostet und ob sie gefördert wird, kann der Kaufpreis noch deutlich sinken. Im Gegenzug bekommt die Stadt Linz aber Nachzahlungen, wenn das Land Anteile am Airport in den kommenden fünf Jahren gewinnbringend weiterverkauft.