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Vorletzte Hürde in OÖ

Landesregierung hat den Flughafen-Kauf beschlossen

Oberösterreich
28.09.2026 16:45
Neustart: Das Land kauft die Airport-Anteile der Stadt.
Neustart: Das Land kauft die Airport-Anteile der Stadt.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Krone Oberösterreich

Der Deal befindet sich im Landeanflug: Das Land Oberösterreich will, wie berichtet, die 50-Prozent-Anteile der Stadt Linz am Flughafen erwerben, um einen vorläufigen Kaufpreis von 1,3 Millionen Euro. Dieses Vorhaben hat die neunköpfige Landesregierung in ihrer Sitzung am Montag nun offiziell beschlossen. 

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Mit einer Gegenstimme: Der Grüne Landesrat Stefan Kaineder votierte gegen den Kauf. In der Vorwoche hatte bereits der Linzer Gemeinderat sein Okay zu dem Geschäft gegeben. Damit bleibt nur noch eine (formale) Hürde: Am Donnerstag muss auch der Landtag dem Deal noch zustimmen.

Private sollen einsteigen
Dadurch wird das Land dann zunächst Alleineigentümer des finanziell angeschlagenen Airports. In weiterer Folge sollen aber bis zu 49 Prozent an private Investoren weiterverkauft werden.

Die Argumente der Landesregierung für den Schritt sind bekannt: „Mit diesem Beschluss übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft des Flughafens Linz. Denn ein eigener Flughafen mit leistungsfähigen internationalen Verbindungen ist für unser Industrie-, Export- und Tourismusland ein wichtiger Standortfaktor“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) betont, dass die geplanten privaten Investoren „neben Kapital auch Know-how, internationale Netzwerke und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten einbringen“ sollen.

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Kaufpreis kann sich noch ändern
Der Kaufpreis hat in dieser Angelegenheit eher symbolischen Wert und kann sogar noch auf einen einzigen Euro sinken. Denn Teile des Bodens am Flughafen-Areal müssen voraussichtlich saniert werden, weil sie in der Vergangenheit unter anderem durch den Einsatz von Löschschaum mit sogenannten PFAS-Ewigkeitschemikalien beschädigt wurden. Je nachdem, wie viel diese Sanierung kostet und ob sie gefördert wird, kann der Kaufpreis noch deutlich sinken. Im Gegenzug bekommt die Stadt Linz aber Nachzahlungen, wenn das Land Anteile am Airport in den kommenden fünf Jahren gewinnbringend weiterverkauft.

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