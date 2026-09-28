Automobilzulieferer Bosch streicht Hälfte der Jobs

Vor allem die Konkurrenz aus China setzt dem Zulieferer zu. Der weltweite Automarkt stagniere, die Nachfrage in Europa sei rückläufig, teilte das deutsche Unternehmen mit. In Nürnberg (Bayern) stellt der Zulieferer vor allem Komponenten für den Verbrennungsmotor sowie für Brennstoffzellen her. Dadurch dass Elektromobilität immer stärker genutzt wird, verlieren Verbrenner derzeit an Bedeutung. Zudem konnte die Brennstoffzelle für Wasserstoffantriebe die Erwartungen nicht erfüllen. Dies habe zu einem Personalüberhang in Nürnberg geführt, der wirtschaftlich nicht länger tragfähig sei, hieß es.