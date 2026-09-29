Gast missbraucht schlafende Kellnerin: Geldstrafe!

Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei einer Schlagerparty in einem Lokal in Kärnten gefeiert. Irgendwann schlief die erschöpfte Kellnerin an der Theke ein. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der letzte Gast die wehrlose Frau sexuell missbraucht und auch noch bestiehlt. Trotzdem fällt das Urteil milde aus.
„Ich bin nicht so ein Mensch“, beteuert der Angeklagte, ein 23-jähriger Angestellter, der unbescholten und bei der Landjugend engagiert ist und zu Hause der betagten Urlioma hilft. Aber ein Video zeigt eine ganz andere dunkle Seite.
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