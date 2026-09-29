Gast missbraucht schlafende Kellnerin: Geldstrafe!

Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei einer Schlagerparty in einem Lokal in Kärnten gefeiert. Irgendwann schlief die erschöpfte Kellnerin an der Theke ein. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der letzte Gast die wehrlose Frau sexuell missbraucht und auch noch bestiehlt. Trotzdem fällt das Urteil milde aus.