Ein Familienstreit, bei dem sogar Haarteile flogen

Rückendeckung von der Ehefrau

Vor Gericht bestritt der 40-Jährige die Vorwürfe. Rückendeckung bekam er von seiner Ehefrau. Sie habe weder eine Drohung gehört noch gesehen, dass ihr Mann jemanden geschlagen habe. Ihre Erklärung für das Verfahren: „Die wollen mit uns einfach ein blödes Spiel spielen.“ Überhaupt sei der Ton in der Familie eher wenig herzlich. Die Nichte habe sie sogar „Teddy-Schlampe“ genannt, empörte sich die Frau des Angeklagten vor Gericht.