Todesdrama: Fischer von Strömung mitgerissen

Mann stürzte in Fluss

Schon lange hatten sich die Burgenländer auf ihre traditionsbewusste Jagd nach großen Welsen gefreut. Die Bootstour am vergangenen Sonntag lief jedoch völlig aus dem Ruder – und endete in einem Albtraum. Als die Dunkelheit über dem Ebro hereingebrochen ist, waren die Männer mit ihrem Boot draußen. Ihre Angelruten hatten sie ausgeworfen. Die ganze Konzentration war auf den nächsten Fang ausgerichtet. Plötzlich ein Schrei! Mittendrin ist Otto J. aus vorerst ungeklärter Ursache in den Fluss gestürzt.