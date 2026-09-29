Stani: „Ich führe im Prinzip ein Doppelleben“

Es ist noch nicht ganz vorbei

Auch musikalisch erlaubt sich der Sänger dabei heute mehr Nähe als früher. Privates öffentlich zu machen, wäre ihm zu Beginn seiner Karriere deutlich schwerer gefallen. „Ich habe damals sicher nicht das Selbstvertrauen gehabt“, gibt er zu. Zu viele Eindrücke, Ratschläge und Meinungen von außen hätten ihn damals beeinflusst. Heute sehe er das anders: „Ich bin an einem Punkt, wo mir das immer mehr wurscht ist.“ Entscheidend sei für ihn vor allem eines: authentisch zu bleiben. Dass ausgerechnet „Lass gut sein“ sein erster eigener Song geworden ist, passt auch zu seiner Persönlichkeit. Denn der Sänger beschreibt sich selbst als jemanden, der nur selten lange böse auf andere ist. „Ich bin überhaupt nicht nachtragend“, sagt er. Selbst wenn Vertrauen verletzt werde, versuche er zu verstehen, welche Gründe oder eigenen Sorgen hinter dem Verhalten eines Menschen stecken könnten. „Ich verurteile niemanden.“