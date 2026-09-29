Beobachtungen in den USA

Hass in der Politik hat es in den USA schon immer gegeben, lange vor den unsozialen Netzwerken. So arg wie jetzt war es aber noch nie, denn Trump ist eine tägliche Hassmaschine. Politikprofessor Robert Shapiro von der Columbia Universität sagt im Gespräch: „Falls die Republikaner die Zwischenwahlen im November doch halbwegs überstehen, dann nur, weil sie die Demokraten noch ärger hassen als jene die Republikaner.“