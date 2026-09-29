Beobachtungen in den USA

Hass in der Politik hat es in den USA schon immer gegeben, lange vor den unsozialen Netzwerken. So arg wie jetzt war es aber noch nie, denn Trump ist eine tägliche Hassmaschine. Politikprofessor Robert Shapiro von der Columbia Universität sagt im Gespräch: „Falls die Republikaner die Zwischenwahlen im November doch halbwegs überstehen, dann nur, weil sie die Demokraten noch ärger hassen als jene die Republikaner.“
Seine Auftritte zeigen es immer wieder: Dem Egomanen Trump fehlt jeder Funke an Empathie mit Mitmenschen. Kumpelhaftigkeit, Liebesbezeugungen an die First Lady: alles hohle Show. Trump stellt Melania vielmehr als Trophäe aus.
Der Bundespräsident hat seinen Aufreger nicht in einer öffentlichen UNO-Rede abgesetzt, sondern in einem kleinen Pressegespräch mit österreichischen Journalisten. Österreichs Tradition ist, dass der/die Außenminister/in vor der UNO spricht, nicht das Staatsoberhaupt.
Um 4 Uhr Früh einen Kaffee trinken gehen, ist gut für den Konsumenten, aber schlecht für die mies bezahlten Arbeitskräfte dort.
Mit gefühlten 7 Grad Höchsttemperatur zitterte ganz New York vor sich hin. Dennoch liefen die Kühlanlagen auf Hochtouren. Verschwenden statt sparen bleibt die DNA der USA.
Restaurantrechnungen laufen schon über die künstliche Intelligenz. Die bucht autonom vom Bankkonto ab – und wann wird dann das Konto ausgeräumt?
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