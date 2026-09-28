Salzburg-Youngster beim Debüt der Matchwinner

Nach starken Leistungen bei Red Bull Salzburg feierte Aboubacar Camara am Montag sein Debüt für die Nationalmannschaft von Burkina Faso. In der Qualifikation für den Afrika-Cup avancierte der 19-Jährige zum Matchwinner für seine Mannschaft.
Aboubacar Camara reitet weiterhin die Erfolgswelle! Der 19-Jährige hatte zuletzt im Topspiel der österreichischen Bundesliga den Treffer zum 3:0-Endstand per Seitfallzieher erzielt. Am Montag feierte der Offensivmann sein Debüt für die Nationalmannschaft Burkina Fasos. Und wie!
Im Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen die Zentralafrikanische Republik wurde Camara in der 59. Minute eingewechselt. Eine Minute später erzielte der pfeilschnelle Flügelspieler, der am Mittwoch seinen 20. Geburtstag feiert, mittels Rechtsschuss das Goldtor zum 1:0.
Offensivspieler Redzic verletzt
Während Camara munter weitermacht, musste sein Teamkollege bei den Bullen, Damir Redzic, einen Rückschlag hinnehmen. Der Ungar zog sich beim Spiel für die ungarische Nationalmannschaft eine Knöchelverletzung zu. Der 23-Jährige reiste nach Salzburg zurück.
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