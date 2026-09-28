Salzburg-Youngster beim Debüt der Matchwinner

Aboubacar Camara reitet weiterhin die Erfolgswelle! Der 19-Jährige hatte zuletzt im Topspiel der österreichischen Bundesliga den Treffer zum 3:0-Endstand per Seitfallzieher erzielt. Am Montag feierte der Offensivmann sein Debüt für die Nationalmannschaft Burkina Fasos. Und wie!