Erst dichte Wolken, dann wird es richtig warm

Der Dienstag startet zwar vielerorts noch recht frisch und bewölkt. Im Laufe des Tages dreht der Spätsommer aber noch einmal ordentlich auf. Nach letzten Nebelfeldern setzt sich in weiten Teilen Österreichs die Sonne durch. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad.
In der Früh können sich vor allem in Tälern und Becken noch Nebel- und Hochnebelfelder halten. Abseits davon zeigt sich aber bereits häufig die Sonne. Im Laufe des Vormittags verschwinden auch die meisten Nebelfelder und liefern einen freundlichen Mix aus Sonne und nur wenigen Wolken.
Am kühlsten im Süden
Am Nachmittag wird es dann noch einmal richtig warm. Die Temperaturen klettern verbreitet über die 20-Grad-Marke, im Westen sind sogar bis zu 28 Grad möglich. Etwas kühler bleibt es im Süden, wo sich der Nebel länger hält.
Es bleibt trocken
Regen ist am Dienstag kaum ein Thema. Lediglich der Wind kann sich vor allem im Osten bemerkbar machen und zeitweise lebhaft auffrischen. Insgesamt steht Österreich aber ein überwiegend sonniger und ungewöhnlich warmer Spätsommertag bevor.
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