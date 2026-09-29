Warum plötzlich 20.000 Kilo Kürbiskerne weg waren

Bereits 2020 schlitterte eine steirische Ölmühle in die Insolvenz. Doch dass die Gläubiger zu ihrem Geld kamen, sollte sich in dieser Causa noch schwieriger gestalten als sonst. Denn das Eigentümer-Paar soll laut Anklage Bestandteile ihres Vermögens beiseite geschafft und dadurch die Befriedigung der Gläubiger massiv geschmälert haben. Noch dieses Jahr müssen sie sich am Straflandesgericht in Graz wegen betrügerischer Krida verantworten.