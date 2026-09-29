Warum plötzlich 20.000 Kilo Kürbiskerne weg waren

Die Pleite einer steirischen Ölmühle landet demnächst in Graz vor dem Strafgericht. Die Eigentümer sollen Vermögenswerte – darunter Tausende Kilo Kürbiskerne – aus der Insolvenzmasse beiseite geschafft haben. Mitangeklagte ist ihre Anwältin, die schon von der Cobra festgenommen wurde und in U-Haft saß.
Bereits 2020 schlitterte eine steirische Ölmühle in die Insolvenz. Doch dass die Gläubiger zu ihrem Geld kamen, sollte sich in dieser Causa noch schwieriger gestalten als sonst. Denn das Eigentümer-Paar soll laut Anklage Bestandteile ihres Vermögens beiseite geschafft und dadurch die Befriedigung der Gläubiger massiv geschmälert haben. Noch dieses Jahr müssen sie sich am Straflandesgericht in Graz wegen betrügerischer Krida verantworten.
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