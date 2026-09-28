Bitter! Rapid-Verteidiger bei Ländermatch verletzt

Das hat gar nicht gut ausgesehen: Rapid-Stütze Bendegúz Bolla hat sich im Dress von Ungarns Fußball-Nationalteam nach gerade einmal 31 gespielten Minuten womöglich eine schwere Verletzung zugezogen!
Beim Nations-League-Spiel seiner Magyaren-Elf in Nordirland wurde der Verteidiger bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum vom nachsetzenden Gegenspieler Isaac Price böse am rechten Fuß erwischt.
Duell der 14er der beiden Teams
Im Duell der 14er der beiden Teams ging Bolla sofort schreiend zu Boden, wo er sich vor Schmerzen krümmte.
Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung
Schiri Ricardo de Burgos zeigte dem Nordiren Price zwar umgehend die Gelbe Karte, eine Wiedergutmachung für Bolla war dies freilich nicht.
Nach einer ersten Behandlung an Ort und Stelle musste der Rapidler auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung …
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.