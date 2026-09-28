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Der rechte Knöchel

Bitter! Rapid-Verteidiger bei Ländermatch verletzt

Fußball International
28.09.2026 22:56
Bendegúz Bolla
Bendegúz Bolla(Bild: EPA/Szilard Koszticsak)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Das hat gar nicht gut ausgesehen: Rapid-Stütze Bendegúz Bolla hat sich im Dress von Ungarns Fußball-Nationalteam nach gerade einmal 31 gespielten Minuten womöglich eine schwere Verletzung zugezogen!

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Beim Nations-League-Spiel seiner Magyaren-Elf in Nordirland wurde der Verteidiger bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum vom nachsetzenden Gegenspieler Isaac Price böse am rechten Fuß erwischt.

Duell der 14er der beiden Teams
Im Duell der 14er der beiden Teams ging Bolla sofort schreiend zu Boden, wo er sich vor Schmerzen krümmte.

Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung
Schiri Ricardo de Burgos zeigte dem Nordiren Price zwar umgehend die Gelbe Karte, eine Wiedergutmachung für Bolla war dies freilich nicht.

Nach einer ersten Behandlung an Ort und Stelle musste der Rapidler auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung …

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