Warum Mieter weiterhin nicht Fenster öffnen dürfen

„Die Sicherheit der Bewohner und Passanten hat oberste Priorität, deshalb ist eine Änderung der Fensterschließung oder der Sicherheitsabsperrungen aktuell nicht möglich.“ Die Anfrage an die ZBI-Gruppe (Zentral Boden Immobilien Gruppe) brachte keinerlei Klärung, die Besorgnis der Bewohner im High Five Tower ist verständlich. Was war passiert? Nach unerklärbaren Glasbrüchen im Juli wurde eine „Sperrzone“ errichtet, die Mieter durften die Fenster nicht mehr öffnen. Rund um das Gebäude wurde ein Sperrbereich eingerichtet, um den direkten Aufenthalt unter der Fassade zu vermeiden. Zusätzlich wurden die Hauseingänge durch Passagengerüste geschützt.