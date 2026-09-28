„Krone“-Chefredakteur in ZiB: „Muss schnell gehen“

„Das ist eine Realitätsverweigerung der Sonderklasse“, so kommentierte Klaus Herrmann, Chefredakteur der Kronen Zeitung, am Montagabend in der „ZiB 2“ die internen Vorgänge der SPÖ. Konkret ging es um ein Schreiben an alle Mitglieder zu Gerhard Zeilers Ambitionen, Spitzenkandidat zu werden. Darin heißt es: „Aktuell passiert nichts. Wer sich bewerben will, muss sich an unsere Spielregeln halten.“ Herrmann zitierte SPÖ-Funktionäre, die genau das Gegenteil fordern: Gerade jetzt müsse man „lange Phasen der Unklarheit vermeiden“, es muss schnell gehen, „egal was“.