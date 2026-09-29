In der SPÖ herrscht Angst vor der Zeit der Monster

Die Vorstellung vom ewigen Babler mag dann da und dort doch Angst und Schrecken ausgelöst haben. In solchen Situationen werden von Genossen, die noch den Marsch durch die Institutionen in Erinnerung haben, die „Gefängnishefte“ des in der SPÖ fast heiligenmäßig verehrten marxistischen Philosophen Antonio Gramsci hervorgeholt und man zitiert seinen berühmten Satz in vereinfachter Form: „Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster.“