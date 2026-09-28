Putin ordnet jetzt Aufstockung der Armee an

„Derzeit befinden sich mehr als 8000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Territorium. Darüber hinaus wird die Entsendung eines Kontingents von weiteren 10.000 Soldaten vorbereitet – diese werden ausgewählt, um eine Ausbildung zu absolvieren und anschließend nach Russland verlegt zu werden“, sagte Selenskyj weiter. Der Kreml bezahle dafür unter anderem mit Technologien, so sei mit russischer Hilfe die Produktion von Angriffsdrohnen in Nordkorea aufgenommen worden. „So breitet sich das Böse aus, und so greift eine Bedrohung für das Leben in einem Teil der Welt auf andere Teile der Welt über“, befand der ukrainische Präsident.