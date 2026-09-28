Täter schlichen sich während Nachmittagsschlaf ein

Während die meisten Einbrecher die Dämmerung bevorzugen, schlagen manche auch zu Zeiten zu, an denen die Dunkelheit ihnen keinen Schutz bietet. So geschehen am frühen Monatgnachmittag: Als ein Ehepaar im Bezirk Klagenfurt-Land gerade um 14.30 Uhr im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses einen Nachmittagschlaf hielt, drangen Täter über eine unversperrte Balkontür ein.