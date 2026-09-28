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Freche Einbrecher

Täter schlichen sich während Nachmittagsschlaf ein

Kärnten
28.09.2026 22:31
Die Einbrecher schlugen am helllichten Tag zu (Symbolbild).
Die Einbrecher schlugen am helllichten Tag zu (Symbolbild).(Bild: js-photo - stock.adobe.com)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Als ein Paar in ihrem Einfamilienhaus im Kärntner Bezirk Klagenfurt-Land am Montag gegen 14.30 Uhr gerade einen Nachmittagsschlaf hielt, drangen Einbrecher in ihr Heim ein. Durch die Geräusche wurde die Frau munter.

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Während die meisten Einbrecher die Dämmerung bevorzugen, schlagen manche auch zu Zeiten zu, an denen die Dunkelheit ihnen keinen Schutz bietet. So geschehen am frühen Monatgnachmittag: Als ein Ehepaar im Bezirk Klagenfurt-Land gerade um 14.30 Uhr im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses einen Nachmittagschlaf hielt, drangen Täter über eine unversperrte Balkontür ein.

Von Räuspern in die Flucht geschlagen
„Die Täter durchsuchten offensichtlich das Wohnzimmer sowie das Vorhaus und stahlen eine Schmuckschatulle samt Inhalt sowie eine Kaffeemaschine“, berichtet die Polizei. „Während der gesamten Tathandlung befanden sich die Hausbesitzer schlafend im Obergeschoss.“ Durch die Geräusche wurde die Frau munter. „Sie machte sich durch lautes Räuspern bemerkbar, woraufhin die unbekannten Täter die Flucht ergriffen“, so die Polizei.

Die beiden Täter – ein Mann und eine Frau laut Angaben der Besitzerin – flüchteten mit einem dunklen Pkw in Richtung Klagenfurt. Als die Familie feststellte, dass Wertgegenstände aus dem Haus fehlten, alarmierte sie die Polizei.

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