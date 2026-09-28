Lkw-Lenker verlor auf Autobahn Sattelanhänger

Auf- und Abfahrt waren gesperrt

Sofort rückten die Feuerwehren Bad St. Leonhard und Preitenegg mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus, um die Bergung des tonnenschweren Anhängers durchzuführen. „Aufgrund der erforderlichen Abschlepp-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren die Autobahnauffahrt und -abfahrt für etwa eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt“, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.