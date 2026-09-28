Lkw-Lenker verlor auf Autobahn Sattelanhänger

Ein 47-Jähriger Lkw-Lenker verlor auf der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard seinen Sattelanhänger. Der Bereich musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.
Als ein 47-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug am Montag gegen 15.12 Uhr bei Bad St. Leonhard auf die Südautobahn auffuhr, ereignete sich der recht ungewöhnliche Vorfall. „Aus bislang unbekannter Ursache verlor er dabei seinen Sattelanhänger“, berichtet die Polizei.
Auf- und Abfahrt waren gesperrt
Sofort rückten die Feuerwehren Bad St. Leonhard und Preitenegg mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus, um die Bergung des tonnenschweren Anhängers durchzuführen. „Aufgrund der erforderlichen Abschlepp-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren die Autobahnauffahrt und -abfahrt für etwa eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt“, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.
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