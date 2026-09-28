Türke (31) würgte 16-Jährige und raubte sie aus

Bereits in einem Zug hatte sich der Mann auffällig aggressiv verhalten und mehrere Fahrgäste belästigt. Diese verständigten sofort die Polizei. In der Zwischenzeit attackierte der 31-Jährige eine 16-jährige Tirolerin und würgte diese beim Bahnhofsareal. Dann raubte er ihr 25 Euro, wie die Polizei in einer Aussendung informiert.