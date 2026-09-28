Türke (31) würgte 16-Jährige und raubte sie aus

Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger attackierte am Sonntagvormittag am ländlichen Bahnhof in Taxenbach-Rauris eine junge Frau. Er würgte sein erst 16-jähriges Opfer und raubte es um läppische 25 Euro aus. Auch bei seiner Festnahme randalierte er weiter...
Bereits in einem Zug hatte sich der Mann auffällig aggressiv verhalten und mehrere Fahrgäste belästigt. Diese verständigten sofort die Polizei. In der Zwischenzeit attackierte der 31-Jährige eine 16-jährige Tirolerin und würgte diese beim Bahnhofsareal. Dann raubte er ihr 25 Euro, wie die Polizei in einer Aussendung informiert.
Als die Beamten vor Ort ankamen, setzte er sich zur Wehr und trat wie wild um sich. Selbst auf der Polizeiinspektion verletzte der Mann einen Beamten. Schließlich wurde er in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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