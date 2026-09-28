Dieser Unterhaus-Trainer packt überall mit an

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Salzburg: Sport-Nachrichten
28.09.2026 11:30
In Schwarzach ein echter Allrounder: Cheftrainer Mario Krimbacher.
In Schwarzach ein echter Allrounder: Cheftrainer Mario Krimbacher.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Bei Salzburger-Liga-Schlusslicht Schwarzach ticken die Uhren noch anders. Denn beim Tabellenletzten gibt es trotz der sportlichen Talfahrt keinerlei Trainerdiskussionen. Der Grund dafür liegt ausgerechnet beim Chefcoach selbst. 

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Normalerweise würde man bei der aktuellen Saison, die Schwarzach in der Salzburger Liga abspult, über den Trainer diskutieren. Bei vielen Vereinen wäre er womöglich schon längst Geschichte. In der 3541-Seelen-Gemeinde ticken die Uhren allerdings anders. Und das aus gutem Grund.

Schwarzach-Cheftrainer Mario Krimbacher packt mit an
Denn mit Mario Krimbacher haben die Schwarzacher einen echten Allrounder an der Seitenlinie, der sich neben dem Sportlichen auch um diverse andere Dinge kümmert. „Ich mache Dinge, die der Verein braucht. Dabei ist es mir egal, ob das was mit Sport oder Organisatorischem zu tun hat“, erklärte der 44-Jährige der „Krone“.

Zitat Icon

Ich schaue einfach, dass irgendwie Geld reinkommt und notfalls helfe ich auch beim Ausschank, wenn es sein muss, oder räume das Bier in den Schrank.

Mario KRIMBACHER, Cheftrainer SV Schwarzach

Bild: Andreas Tröster

Und das nimmt der Familienvater wörtlich. Neben dem Training und derAufgabe als Sportlicher Leiter kümmert sich „Krimbo“ auch um Sponsoren, Kantinenthemen oder verschiedene andere Aufgaben rund um den Fußballverein. „Ich schaue einfach, dass irgendwie Geld reinkommt und notfalls helfe ich auch beim Ausschank, wenn es sein muss, oder räume das Bier in den Schrank“, schmunzelte er.

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Die sportliche Situation beim Schlusslicht kommt für Krimbacher dabei nicht unerwartet. „Ich wusste, dass es heuer sehr schwer wird für uns. Wir haben aber einen brutalen Zusammenhalt im Verein und immer ist auch nicht der Trainer an allem Schuld“, spricht der Chefcoach die schwierige Situation der Schwarzacher auf dem Spielermarkt an. Ausgerechnet jetzt wartet kommenden Sonntag mit Anif eine schwierige Aufgabe. Die Flachgauer gewannen zuletzt 5:1 und 6:2 und sind in bestechender Form.

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