Dieser Unterhaus-Trainer packt überall mit an

Die sportliche Situation beim Schlusslicht kommt für Krimbacher dabei nicht unerwartet. „Ich wusste, dass es heuer sehr schwer wird für uns. Wir haben aber einen brutalen Zusammenhalt im Verein und immer ist auch nicht der Trainer an allem Schuld“, spricht der Chefcoach die schwierige Situation der Schwarzacher auf dem Spielermarkt an. Ausgerechnet jetzt wartet kommenden Sonntag mit Anif eine schwierige Aufgabe. Die Flachgauer gewannen zuletzt 5:1 und 6:2 und sind in bestechender Form.