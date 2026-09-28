Biathlon im Happel-Stadion? „Wäre schon cool!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ – mit einem Stargast: Biathletin Anna Andexer schaute in unserem Studio vorbei, um mit Michael Fally und Peter Moizi über ihre Olympia-Saison, die Vorbereitung auf 2026/27, die WM-Vorbereitung, den Rücktritt von Lisa Hauser und einen möglichen Biathlon-Event im Happel-Stadion zu sprechen. Sonstige Themen in der Sendung: Österreichs Start in die Nations League, Jürgen Klopps erste Spiele als DFB-Trainer, das Springreit-Highlight vor Schönbrunn, und der Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan.