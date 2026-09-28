Trump bot Xi Verkauf von Waffen an China an

Laut David Perdue, dem US-Botschafter in China, wurde das Thema beim Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in den USA in der vergangenen Woche angesprochen. „Präsident Trump sagt weiterhin, ,Hey, wir verkaufen Waffen an andere Leute in aller Welt.‘ Er hat Präsident Xi tatsächlich an einer Stelle gefragt, ob er welche kaufen wolle“, sagte Perdue in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender Fox News. „Es gibt weiterhin Gespräche über andere Verkäufe, (Trump) und Präsident Xi sprechen jedes Mal darüber, wenn sie sich treffen“, erläuterte Perdue weiter und fügte hinzu, dass sich die US-Haltung nicht verändert habe.