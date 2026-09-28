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F1-Pilot rudert zurück

Lando Norris: „Das hätte ich nicht machen sollen!“

Formel 1
28.09.2026 11:10
Lando Norris
Lando Norris(Bild: AP/Pavel Bednyakov)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lando Norris rudert zurück! Nachdem der Formel-1-Weltmeister eine Rennsperre für Franco Colapinto gefordert hatte, entschuldigte er sich nun bei seinem Kontrahenten.

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„Insgesamt war es ein schwieriges Wochenende in Baku – und natürlich war das Rennen ein enttäuschendes mit dem vorzeitigen Ende“, schreibt Norris in seiner Instagram-Story am Montag. „Nach dem Rennen habe ich Franco eine Nachricht geschickt, in der ich mich für meine Äußerungen entschuldigt habe, die ich einfach nicht hätte machen sollen.“

Als der Grand Prix in Baku am Samstag nach einer Safety-Car-Phase in der 36. Runde wieder freigegeben wurde, verursachte Franco Colapinto durch einen Verbremser eine Kettenreaktion. Der Argentinier krachte in den Alpine seines Teamkollegen Pierre Gasly, der wiederum Lando Norris in die Streckenbegrenzung schob. Für das Trio war das Rennen zu Ende.

Nach seinem unverschuldeten Aus war Norris richtig angefressen. Der McLaren-Pilot forderte anschließend eine Rennstrafe für Colapinto. Worte, die für Aufsehen sorgten.

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