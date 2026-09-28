Lando Norris: „Das hätte ich nicht machen sollen!“

„Insgesamt war es ein schwieriges Wochenende in Baku – und natürlich war das Rennen ein enttäuschendes mit dem vorzeitigen Ende“, schreibt Norris in seiner Instagram-Story am Montag. „Nach dem Rennen habe ich Franco eine Nachricht geschickt, in der ich mich für meine Äußerungen entschuldigt habe, die ich einfach nicht hätte machen sollen.“