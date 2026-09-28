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An der Donaulände

Seiler und Speer spielen ein Open Air in Linz

Oberösterreich
28.09.2026 12:00
Mit ihren Hits zählen Christopher Seiler und Bernhard Speer seit Jahren zu den erfolgreichsten ...
Mit ihren Hits zählen Christopher Seiler und Bernhard Speer seit Jahren zu den erfolgreichsten Acts des Landes.(Bild: Pascal Riesinger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mit Seiler und Speer steht der erste große Act für den nächsten „Ahoi! Pop“-Sommer 2027 – ein Open Air-Format mitten in Linz – fest. Am 9. Juli 2027 bringen die Austropop-Superstars ihre größten Hits und jede Menge Wiener Schmäh an die Donaulände.

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Das Schönste in diesem ausklingenden heißen Konzertsommer war die Rückkehr des „Ahoj! Pop“-Festivals in den Linzer Donaupark. Mit mehr als 10.500 Besuchern pro Konzert waren die Acts Pizzera & Jaus sowie Nina Chuba so gut wie ausverkauft.

Das Open Air geht 2027 weiter
Nun steht der erste Act im „Ahoi! Pop“-Sommer 2027 fest: Seiler und Speer kommen am 9. Juli 2027 an die Linzer Donaulände.

Zwischen Kultsongs, Sommerabend und Open-Air-Atmosphäre verspricht das Konzert einen der ...
Zwischen Kultsongs, Sommerabend und Open-Air-Atmosphäre verspricht das Konzert einen der Höhepunkte des Festivalsommers zu werden.(Bild: Posthof)

Austropop für Millionen Fans
Spätestens mit dem Überhit „Ham kummst“ eroberte das Duo die österreichischen Charts und spielte sich in die Herzen eines Millionenpublikums. Zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen, vier Amadeus Awards sowie ausverkaufte Konzerte bis hin zum Ernst-Happel-Stadion unterstreichen ihren Status als Fixgröße der heimischen Musikszene.

Nun werden sie im Open-Air-Format an der Donaulände spielen, damit setzt der Posthof gemeinsam mit Barracuda Music auch 2027 auf Sommerfeeling mitten in der Stadt.

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Tickets ab Dienstag erhältlich
Die einzigartige Kulisse zwischen Lentos und Brucknerhaus, ein sorgfältig ausgewähltes Programm und ein hochwertiges Gastronomieangebot werden den „Ahoi! Pop Sommer“ abrunden. Weitere Programmpunkte sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Bis dahin gilt: Ham kummst nach Linz!

Tickets sind ab 29.9.26 erhältlich im Posthof Online-Ticketshop und der Posthof-Kassa, im LIVA Servicecenter im Brucknerhaus Linz (0732/775230), über oeticket und alle oeticket-Vorverkaufsstellen.

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