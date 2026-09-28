Wiederkehr will Kinder vom Smartphone loseisen

Die meisten Kinder und Jugendlichen verbringen jeden Tag mehrere Stunden am Handy, beim Erstkontakt sind sie oft kein Jahr alt. Aus Medizin und Psychologie wird schon länger vor den Folgen zu früher und intensiver Mediennutzung gewarnt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat hier wiederholt an die Verantwortung der Eltern appelliert, am Mittwoch lädt er nun Betroffene und Experten zu einem Runden Tisch. Das Ziel: Konkrete Empfehlungen für weniger Bildschirmzeit.