Gates fürchtet Massensterben durch KI-Angriffe

Menschen mit „bösen Absichten“ könnten in der Theorie laut Gates bereits jetzt Ergeignisse auslösen, die bis zu einer Milliarde Tote fordern würden. Die KI sei in den falschen Händen „mächtig genug“, sagte der Tech-Gigant in der NBC-Sendung „Meet the Press“. Konkret erklärte er: „Es hat noch nie eine Waffe gegeben, die so mächtig war wie die Kombination aus Menschen mit bösen Absichten und den neuesten KI-Werkzeugen.“