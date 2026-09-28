Wichtiges Tor! Gelingt ÖFB-Legionär ein Neuanfang?

Trotz verbesserter Physis hat der Youngster nach seiner Verletzung in der Vorbereitung Probleme Anschluss ans BVB-Team zu finden. Während Routinier Marcel Sabitzer sich festgebissen hat und ein ums andere Mal das Vertrauen des Trainers erhält, sieht es bei Chukwuemeka anders aus. Gerade mal 25 Minuten stand er für den BVB in dieser Saison bisher in der Liga auf dem Platz.