Wichtiges Tor! Gelingt ÖFB-Legionär ein Neuanfang?

Im Kreise der Nationalmannschaft hat Carney Chukwuemeka angedeutet, was in ihm steckt – gekrönt mit einem Tor im Nations-League-Duell gegen Kosovo (3:1). Bei seinem Verein Borussia Dortmund hingegen erlebt er eine schwierige Zeit. Kann er einen Neuanfang schaffen?
Teamchef Ralf Rangnick hat gegen den Kosovo mit seinen Wechseln ein gutes Händchen bewiesen. In der 58. Minute betrat Chukwuemeka für Romano Schmid den Platz, nur drei Minuten später durfte er über sein Tor zum 3:0 jubeln.
Sasa Kalajdzic bediente mit der Ferse im Strafraum Paul Wanner, dessen scharfe Hereingabe von Kosovo-Torhüter Arijanet Muric nicht festgehalten werden konnte. Chukwuemeka war zur Stelle, reagierte blitzschnell und staubte gekonnt ab. Ein wichtiger Treffer für Österreich und auch für den 22-Jährigen selbst.
Keine Chance unter Kovac?
Während er im Nationalteam immer wieder das Vertrauen von Teamchef Rangnick genießt und auch zu überzeugen weiß, schaut die Situation in Dortmund schwieriger aus. Denn unter Trainer Niko Kovac spielt der ÖFB-Legionär kaum eine Rolle.
Trotz verbesserter Physis hat der Youngster nach seiner Verletzung in der Vorbereitung Probleme Anschluss ans BVB-Team zu finden. Während Routinier Marcel Sabitzer sich festgebissen hat und ein ums andere Mal das Vertrauen des Trainers erhält, sieht es bei Chukwuemeka anders aus. Gerade mal 25 Minuten stand er für den BVB in dieser Saison bisher in der Liga auf dem Platz.
Gelingt auch in Deutschland der Durchbruch?
In Deutschland wurde schon im Sommer über einen Verkauf spekuliert und die Stimmen, die dem ÖFB-Kicker keinen Durchbruch mehr zutrauen, werden lauter. „Der 20-Millionen-Mann findet kaum Anschluss. Durchbruch weiter nicht in Sicht“, urteilt etwa die „Bild“, die ihn als großen „BVB-Verlierer“ abstempelt.
Vielleicht gelingt Chukwuemeka mit dem neuen Selbstvertrauen aus dem Nationalteam aber auch in Dortmund ein Neuanfang. Zuerst allerdings stehen noch zwei Länderspiele auf dem Programm, in denen der Dortmunder ja vielleicht weiter auf sich aufmerksam machen kann.
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