Kimmich muss abreisen: Nur 6 Kicker dürfen bleiben

Nach dem Rückschlag gegen Griechenland hat Jürgen Klopp die Arbeit mit seinem Kader für die zweite Länderspielwoche der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen. Nur sechs Spieler durften bleiben, Kapitän Joshua Kimmich war nicht mit dabei.
Klopp startete am Montagvormittag mit der ersten von zwei Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Vorbereitung für die noch ausstehenden Länderspiele in der Nations League am Donnerstag in München gegen Serbien und am Sonntag in Griechenland. Finn Dahmen, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambase Conte, Serge Gnabry und Nico Schlotterbeck, die aus der ersten Woche im Klopp-Aufgebot beim DFB-Team verbleiben, bekamen einen freien Tag.
Joshua Kimmich reiste hingegen schon wieder mit einem blöden Gefühl von der Nationalmannschaft nach Hause. Und das auch noch früher, als es ihm lieb war. „Schwierig. Ich wäre gerne geblieben, aber ich verstehe auch, dass der Trainer noch andere Jungs kennenlernen möchte. Das war von vorneherein so der Plan, dass wir durchwechseln. Dementsprechend werde ich von zu Hause aus die Daumen drücken“, sagte der Kapitän nach dem bitteren 0:1 im zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland.
Noch am Spielort Augsburg hatte Kimmich auf eine andere Entscheidung von Jürgen Klopp gehofft. Doch der Bundestrainer blieb bei seinem Plan, dass auch der Bayern-Star in der zweiten Länderspiel-Woche mit den Partien gegen Serbien am Donnerstag und drei Tage später in Thessaloniki wieder gegen Griechenland pausiert. „Ich hatte bis zum Ende so ein bissel gehofft, zu bleiben“, sagte Kimmich. Dass er das Gegentor von Dimitris Kourbelis entscheidend abfälschte, war der Tiefpunkt in seinem 115. Länderspiel.
Kein Ersatzprogramm
Ausgerechnet in seinem Heimstadion in München gegen Serbien nicht zum Aufgebot zu gehören, ist besonders bitter für den immer einsatzbereiten Kimmich. Zumal er noch kein Ersatzprogramm für die nächsten Tage hat. „Ich fahre erstmal nach Hause, und dann werden wir schauen. Es wird jetzt nicht weit weg gehen, weil die Kinder in die Schule gehen. Dementsprechend werde ich zu Hause sein und am Donnerstag vielleicht zum Spiel kommen“, sagte Kimmich.
Nur Platz drei in der Nations League
Die deutsche Nationalmannschaft steht nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen beim Neustart nach dem WM-Flop gleich wieder unter Druck. Die Ziele Gruppensieg und Viertelfinal-Einzug sind in der Nations League bei fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Griechenland und drei Zählern weniger als die Niederlande nach zwei von sechs Gruppenspielen in Gefahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.