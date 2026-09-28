Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach deutscher Blamage

Kimmich muss abreisen: Nur 6 Kicker dürfen bleiben

Fußball International
28.09.2026 11:48
Joshua Kimmich wird bei den kommenden Länderspielen nicht mit dabei sein.
Joshua Kimmich wird bei den kommenden Länderspielen nicht mit dabei sein.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Rückschlag gegen Griechenland hat Jürgen Klopp die Arbeit mit seinem Kader für die zweite Länderspielwoche der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen. Nur sechs Spieler durften bleiben, Kapitän Joshua Kimmich war nicht mit dabei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Klopp startete am Montagvormittag mit der ersten von zwei Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Vorbereitung für die noch ausstehenden Länderspiele in der Nations League am Donnerstag in München gegen Serbien und am Sonntag in Griechenland. Finn Dahmen, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambase Conte, Serge Gnabry und Nico Schlotterbeck, die aus der ersten Woche im Klopp-Aufgebot beim DFB-Team verbleiben, bekamen einen freien Tag.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Joshua Kimmich reiste hingegen schon wieder mit einem blöden Gefühl von der Nationalmannschaft nach Hause. Und das auch noch früher, als es ihm lieb war. „Schwierig. Ich wäre gerne geblieben, aber ich verstehe auch, dass der Trainer noch andere Jungs kennenlernen möchte. Das war von vorneherein so der Plan, dass wir durchwechseln. Dementsprechend werde ich von zu Hause aus die Daumen drücken“, sagte der Kapitän nach dem bitteren 0:1 im zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland.

Lesen Sie auch:
Deutschland verlor zum ersten Mal gegen Griechenland.
Nur noch Mittelmaß
Historische DFB-Pleite: Weltmeister schlägt Alarm
28.09.2026
Misslungenes Heimdebüt
Klopp nach Blamage: „Darfst du nicht verlieren!“
28.09.2026
Hausherren ratlos
Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite
27.09.2026

Noch am Spielort Augsburg hatte Kimmich auf eine andere Entscheidung von Jürgen Klopp gehofft. Doch der Bundestrainer blieb bei seinem Plan, dass auch der Bayern-Star in der zweiten Länderspiel-Woche mit den Partien gegen Serbien am Donnerstag und drei Tage später in Thessaloniki wieder gegen Griechenland pausiert. „Ich hatte bis zum Ende so ein bissel gehofft, zu bleiben“, sagte Kimmich. Dass er das Gegentor von Dimitris Kourbelis entscheidend abfälschte, war der Tiefpunkt in seinem 115. Länderspiel.

Kein Ersatzprogramm
Ausgerechnet in seinem Heimstadion in München gegen Serbien nicht zum Aufgebot zu gehören, ist besonders bitter für den immer einsatzbereiten Kimmich. Zumal er noch kein Ersatzprogramm für die nächsten Tage hat. „Ich fahre erstmal nach Hause, und dann werden wir schauen. Es wird jetzt nicht weit weg gehen, weil die Kinder in die Schule gehen. Dementsprechend werde ich zu Hause sein und am Donnerstag vielleicht zum Spiel kommen“, sagte Kimmich.

Nur Platz drei in der Nations League
Die deutsche Nationalmannschaft steht nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen beim Neustart nach dem WM-Flop gleich wieder unter Druck. Die Ziele Gruppensieg und Viertelfinal-Einzug sind in der Nations League bei fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Griechenland und drei Zählern weniger als die Niederlande nach zwei von sechs Gruppenspielen in Gefahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.09.2026 11:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
95.121 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
86.883 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
78.126 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1518 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
887 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Mehr Fußball International
Nach deutscher Blamage
Kimmich muss abreisen: Nur 6 Kicker dürfen bleiben
Israel-Wut über Irland
Eklat in ÖFB-Gruppe: Hat „trostlose Farce“ Folgen?
Aufstieg winkt
72 Prozent! Jetzt sieht’s für ÖFB-Elf gut aus
Nur noch Mittelmaß
Historische DFB-Pleite: Weltmeister schlägt Alarm
Elfer sorgt für Ärger
„Aufregende Wochen“: ÖFB-Kicker nicht zu stoppen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf