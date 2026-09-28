Kimmich muss abreisen: Nur 6 Kicker dürfen bleiben

Joshua Kimmich reiste hingegen schon wieder mit einem blöden Gefühl von der Nationalmannschaft nach Hause. Und das auch noch früher, als es ihm lieb war. „Schwierig. Ich wäre gerne geblieben, aber ich verstehe auch, dass der Trainer noch andere Jungs kennenlernen möchte. Das war von vorneherein so der Plan, dass wir durchwechseln. Dementsprechend werde ich von zu Hause aus die Daumen drücken“, sagte der Kapitän nach dem bitteren 0:1 im zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland.