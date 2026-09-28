Wohnmobil ging bei Mautstation in Flammen auf

Feueralarm auf der A13 Brennerautobahn in Tirol! Ein italienisches Wohnmobil ist am Sonntagnachmittag im Bereich der Hauptmautstelle Schönberg im Stubaital in Brand geraten. Die drei Insassen – Eltern und Sohn – sowie zwei Hunde konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Der 49-jährige italienische Lenker war mit seinem Wohnmobil auf der A13 in Fahrtrichtung Süden unterwegs und erreichte kurz vor 15 Uhr die Hauptmautstelle in Schönberg. Mit ihm befanden sich seine Ehefrau und sein Sohn im Fahrzeug – auch zwei Hunde waren an Bord.
Plötzlich dichter Rauch
„Als der Mann das Wohnmobil auf eine Mautspur lenkte, bemerkte er plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums“, schildert die Polizei. Vater, Mutter und Sohn reagieren geistesgegenwärtig. Sie schnappten sich die beiden Hunde und verließen sofort das Fahrzeug!
Asfinag-Mitarbeiter schlugen Alarm
Mitarbeiter der Asfinag setzten umgehend einen Notruf ab und versuchten zunächst, den Brand mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Flammen schlussendlich löschen.
Am Wohnmobil entstand massiver Schaden. Die drei Insassen und die beiden Hunde blieben unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg im Stubaital und Matrei am Brenner, der Rettungsdienst, Mitarbeiter der Asfinag sowie eine Streife der Autobahnpolizei.
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