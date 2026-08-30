Protest gegen großes Rechenzentrum von Google

Die Gegner des Ausbaues des Rechenzentrums forderten auch einen „Baustopp jetzt“. Globalisierungskritikerinnen und -kritiker der NGO Attac unterstützten den Protest. Die Gegner beklagen einen „irrwitzigen Boden- und Energieverbrauch“ des Vorhabens und sorgen sich zudem vor steigenden Strompreisen. Konkret geht es ihnen um die Verhinderung der zweiten Ausbaustufe des Google-Rechenzentrums in Kronstorf. Ende Juli waren bei der Gemeinde und bei der Bezirkshauptmannschaft die Anträge für die gewerberechtliche Genehmigung eingebracht worden. Auf einer Gesamtfläche von 50 Hektar Betriebsbaugebiet, das der US-IT-Gigant vor Jahren erworben hat, soll der sogenannte Google-Campus entstehen.