Warnung der ÖBB: Südbahn überraschend gesperrt

„Krone“-Leserin: „Es herrschte große Verwirrung“

„Es herrschte große Verwirrung, weil die Züge der ÖBB wegen eines Polizeieinsatzes ausfielen, – die Auskunft war, dass das auch den ganzen Tag so bleibt“, berichtete eine „Krone“-Leserin, die von den Ausfällen betroffen war. Daraufhin hätten sich viele Fahrgäste „einfach ein Ticket für die Westbahn genommen. Warum die ÖBB nicht fuhr, die Westbahn schon, hat niemand verstanden.“