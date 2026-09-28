Horst Lichter will seinen Zwirbelbart abrasieren!

Mega-Aufregung um Kult-Koch Horst Lichter am Montagmorgen! Der 64-Jährige war in der Sendung „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ zu Gast und verschwand dann hinter der Bühne, um sich seinen berühmten Zwirbelbart abzurasieren.
TV-Koch Horst Lichter versetzte am Montagmorgen im „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ sowohl die Zuschauer als auch die Moderatoren Karen Heinrichs (52) und Matthias Killing (47) in Aufregung. Der „Bares für Rares“-Liebling kündigte tatsächlich an, sich von seinem Markenzeichen, dem berühmten Zwirbelbart unter seiner Nase trennen zu wollen. Veränderungen müssen nun mal manchmal sein.
Die Show teilte auf Instagram Fotos aus der Sendung: „Horst Lichter hat uns allen erzählt, dass er sich ein neues Image wünscht und vor allem seinen Bart loswerden möchte“:
Schnipp-Schapp, Bart echt ab?
Nach einer Werbepause wurde es tatsächlich ernst. Karen Heinrichs glaubte ihm und griff zur Schere und begann, die beiden kunstvoll gezwirbelten Enden von Lichters Schnurrbart abzuschneiden. Der TV-Koch ließ die Prozedur scheinbar gelassen über sich ergehen. Matthias Killing verschwand dann in der Maske, um eine geeignetere Schere zu holen. „Ich gehe mal in die Maske. Ich hole mal eine andere Schere“, kündigte er an.
In einem, zeitgleich in seiner Instagram-Story, geteilten Video erklärte Lichter backstage, wie ernst es ihm sei: „Ich bin bereit für mein neues Leben. Wir schneiden den Schnurrbart komplett ab. Ich will aussehen wie Magnum. Ich will jung sein. Ich will verrückt sein. Ich will einfach ein neues Leben haben.“ Künftig wolle er sowieso als Realitystar durchstarten, überall dabei sein und endlich tun und sagen, was ihm gefalle.
„Verstehen Sie Spaß?“
Sie ahnen wahrscheinlich schon, was da wirklich abgegangen ist! Kurz darauf entlarvte Barbara Schöneberger die gesamte Aktion als ausgeklügelten Streich für „Verstehen Sie Spaß?“. Karen Heinrichs und Matthias Killing waren auf die versteckte Kamera hereingefallen. Auch Lichters angebliche Midlife-Crisis und seine überraschenden Pläne für eine Karriere als Realitystar gehörten zur Inszenierung.
Eine „herrliche“, wie seine Fans auf Instagram finden. Dort teilte er nämlich dieses witzige Video, in dem er sich einerseits als „Influencer“ zeigt, andererseits beruhigt, dass sein Bart noch da ist:
Wer den kompletten Streich sehen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden: Die nächste Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ läuft am Samstag, dem 10. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1.
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