Horst Lichter will seinen Zwirbelbart abrasieren!

Schnipp-Schapp, Bart echt ab?

Nach einer Werbepause wurde es tatsächlich ernst. Karen Heinrichs glaubte ihm und griff zur Schere und begann, die beiden kunstvoll gezwirbelten Enden von Lichters Schnurrbart abzuschneiden. Der TV-Koch ließ die Prozedur scheinbar gelassen über sich ergehen. Matthias Killing verschwand dann in der Maske, um eine geeignetere Schere zu holen. „Ich gehe mal in die Maske. Ich hole mal eine andere Schere“, kündigte er an.

In einem, zeitgleich in seiner Instagram-Story, geteilten Video erklärte Lichter backstage, wie ernst es ihm sei: „Ich bin bereit für mein neues Leben. Wir schneiden den Schnurrbart komplett ab. Ich will aussehen wie Magnum. Ich will jung sein. Ich will verrückt sein. Ich will einfach ein neues Leben haben.“ Künftig wolle er sowieso als Realitystar durchstarten, überall dabei sein und endlich tun und sagen, was ihm gefalle.