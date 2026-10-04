Der komplette 7-Tage-Plan gegen den Bauchspeck

Vom schnellen Frühstück bis zur freien Mahlzeit am Samstag: Fitness-Coach Lukas Grigorescu hat für „Krone“-Leser einen kompletten Wochenplan zusammengestellt. Er soll im Berufsalltag funktionieren und beim Reduzieren von Körperfett helfen – ohne Abwiegen und Kalorienzählen.
Morgens fehlt die Zeit, mittags bleibt oft nur der Supermarkt oder die Kantine – und abends ist der Hunger so groß, dass jede gute Absicht vergessen scheint. Wer Körperfett reduzieren möchte, scheitert schließlich selten daran, dass er Salat für gesünder als Pizza hält. Schwieriger ist die tägliche Frage: Was esse ich konkret, wenn es schnell gehen muss?
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