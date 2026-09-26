Die Festspiele bleiben Edtstadlers Sorgenkind

Neben der Teuerung oder dem Gesundheitsbereich plagt die Salzburger Landesregierung auch das Festspiel-Dilemma. Die Millionen für den Umbau belasten das Budget. Der Stau rund um das Neutor ärgert die Bürger. Und die Personal-Diskussionen lähmen das Festival ...
Kein Schnäppchen! Trotz Einsparungen kostet die Sanierung der Festspielgebäude in Salzburg 395 Millionen Euro. In der ersten Phase. Denn für die eine zweite Phase sind weitere 86 Millionen Euro veranschlagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.