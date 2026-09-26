Neuer Pflege-Notdienst soll die Spitäler entlasten

Projekt wird von Stadt, Land und ÖGK finanziert

Nach Anruf der Nummer 1450 wird der Dienst für Arbeiten wie Medikamentenverabreichung, Katheterlegung oder Verbandswechsel in Seniorenwohnheime und Privathaushalte losgeschickt. Die Kosten liegen bei jährlich 1,2 Millionen Euro und werden von Stadt, Land und ÖGK getragen. Nach drei Jahren soll das Projekt bei Erfolg auf das ganze Land ausgerollt werden.