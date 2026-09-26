Neuer Pflege-Notdienst soll die Spitäler entlasten

In Salzburg startet im Jänner ein Pilotprojekt für einen Pflege-Notdienst. Die Unterstützung ist später im gesamten Bundesland geplant. Die mobilen Pflegekräfte sollen bei kleineren Wehwehchen helfen und die Spitalsambulanzen entlasten.
Mit einem Pilotprojekt will das Land gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Stadt Salzburg den Andrang an die Spitalsambulanzen mildern. Die Krankenhäuser beklagen regelmäßig die Überlastung der Ambulanzen aufgrund vergleichsweise kleiner Wehwehchen, die Kapazitäten von wirklich dringenden Fällen abziehen würden. Ein mobiler Pflegenotdienst soll jetzt Abhilfe starten. Das Pilotprojekt startet im Jänner in der Stadt Salzburg.
Projekt wird von Stadt, Land und ÖGK finanziert
Nach Anruf der Nummer 1450 wird der Dienst für Arbeiten wie Medikamentenverabreichung, Katheterlegung oder Verbandswechsel in Seniorenwohnheime und Privathaushalte losgeschickt. Die Kosten liegen bei jährlich 1,2 Millionen Euro und werden von Stadt, Land und ÖGK getragen. Nach drei Jahren soll das Projekt bei Erfolg auf das ganze Land ausgerollt werden.
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