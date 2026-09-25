Touristiker wehren sich gegen gläserne Bücher

Auch gegen eine Kontrolle durch den Rechnungshof sei man nicht prinzipiell. „Wenn es eine Institution macht, die vertraulich damit umgeht, haben wir überhaupt nichts gegen Kontrolle“, sagte Obmann Martin Enn aus Saalbach. Nur Geschäftsgeheimnisse wolle man nicht offenlegen müssen. „Der Kollege aus Schladming sagt uns auch nicht, wie viel Helene Fischer im Dezember kriegt“, sagte Stefan Paßrugger, TVB -Chef in Wagrain.