Trainer deutlich: „Hätte man sich sparen können“

Nach der Nullnummer im Kellerduell der Nordliga kommen Hallein und der FC Pinzgau nicht voran. Trainer Lessacher (Hallein) zeigte sich unglücklich über den internen Rückhalt. Kuchl fing indes fünf Tore in Bad Schallerbach.
Beide Mannschaften hängen aktuell hinten drin, hätten einen Dreier gebraucht. Es war dann leider ein unglückliches Unentschieden für uns“, analysierte Hallein-Trainer Christoph Lessacher nach der Nullnummer im Nordliga-Kellerderby gegen den FC Pinzgau. Sein Team war zwar besser, hatte einen Lattenschuss (27.) sowie einen Abseitstreffer (43.), blieb jedoch glücklos. Besonders hektisch wurde es, als der Schiedsrichter sowohl Mirnes Kahrimanovic (Hallein) als auch Felix Adjei (FC Pinzgau) wegen vermeintlicher Tätlichkeit am jeweils anderen ausschloss. „Eine Katastrophe“, meinte das Duo unisono.
Lessacher bleibt aufgrund der guten Leistung seiner Elf zuversichtlich: „Es heißt einfach dranbleiben und eines Tages musst du es erzwingen.“
Aufgrund der anhaltenden Misere (erst ein Saisonsieg) wurde die Kritik auch um seine Person immer größer. Das lässt ihn aber kalt. „Das ist ganz normal im Fußball. Es ist klar, dass Dinge hinterfragt werden.“ Dass er als Trainer so in der Kritik steht, sei auch ein vereinsinternes Problem: „Da ist unnötig etwas aufgebauscht von jemandem, was nicht hätte sein müssen. Die Unruhe in den letzten zwei Wochen hätte man sich ersparen können.“ Sportboss David König hatte erst vergangene Woche auf „Krone“-Anfrage ein Bekenntnis zu Lessacher vermieden.
Wals-Grünau weiter souverän
All diese Sorgen betreffen Wals-Grünau nicht. Der Spitzenreiter bleibt weiter ungeschlagen, besiegte Dietach 3:0. „Sehr souverän“, freute sich Coach Bernhard Huber-Rieder. Kuchl kam hingegen unter die Räder, kassierte binnen 19 Minuten in Bad Schallerbach vier Treffer und verlor 1:5. Trainer Tom Hofer: „Das war eine Selbstzerstörung mit zahlreichen individuellen Fehlern.“
Regionalliga Nord: Hallein – FC Pinzgau 0:0. – Wals-Grünau – Dietach 3:0 (1:0). Tore: Kadrija (35., 59.), Nika (50.). – Bad Schallerbach – Kuchl 5:1 (1:1). Tore: Fröschl (22., 59.), Schröttner (58., 77.), Schlosser (64.); Ratzer (6.). – Samstag: Ried Amateure – Seekirchen (15.30), Bad Leonfelden – LASK Amateure (16), Vorwärts Steyr – Grödig, Gurten – St. Johann (beide 17).
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