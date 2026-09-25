Trainer deutlich: „Hätte man sich sparen können“

Aufgrund der anhaltenden Misere (erst ein Saisonsieg) wurde die Kritik auch um seine Person immer größer. Das lässt ihn aber kalt. „Das ist ganz normal im Fußball. Es ist klar, dass Dinge hinterfragt werden.“ Dass er als Trainer so in der Kritik steht, sei auch ein vereinsinternes Problem: „Da ist unnötig etwas aufgebauscht von jemandem, was nicht hätte sein müssen. Die Unruhe in den letzten zwei Wochen hätte man sich ersparen können.“ Sportboss David König hatte erst vergangene Woche auf „Krone“-Anfrage ein Bekenntnis zu Lessacher vermieden.