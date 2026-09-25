Kellerderby der Nordliga endet mit Nullnummer

Das Kellerduell zwischen Hallein und FC Pinzgau in der Nordliga endete mit 0:0. Wals-Grünau bleibt weiter an der Tabellenspitze. Kuchl kassierte in Bad Schallerbach eine heftige Abfuhr.
Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel war angekündigt, die Bedeutung des Kellerderbys in der Regionalliga Nord war enorm. Man merkte sowohl Hallein als auch dem FC Pinzgau an, dass sie nicht verlieren wollten. Folgerichtig endete die Partie auch mit 0:0. „Beide Mannschaften hängen aktuell hinten drin, hätten einen Dreier gebraucht. Es war dann leider ein unglückliches Unentschieden für uns“, wäre für Hallein laut Trainer Christoph Lessacher mehr drin gewesen. Besser im Spiel waren nämlich die Hausherren. In der 27. Minute wackelte die Latte, in der 43. Minute schoss Memic ein Abseitstor. Das alles passierte vor den Augen des ehemaligen Rapid- und Austria-Salzburg-Spielers Andreas Heraf, der sich länger mit Halleins Sportboss David König unterhalten hat. Vergangene Woche war Heraf bereits in Seekirchen und Grödig zu Gast.
Rot für Spieler von Hallein und FC Pinzgau
Der Ex-ÖFB-Nachwuchsteamchef sah auch, wie es nach einer Stunde im Kellerderby zwischen dem Tabellenvorletzten und -letzten besonders hektisch wurde: Sowohl Mirnes Kahrimanovic von Hallein als auch Felix Adjei vom FC Pinzgau sahen Rot wegen Tätlichkeit! Beide Spieler zeigten keinerlei Verständnis und meinten unisono: „Eine Katastrophe!“ Wofür sie genau ausgeschlossen wurden, war ihnen nicht klar. Daraufhin wurde das Spiel noch hektischer und intensiver, als es vorher schon war. „Es war aufgrund der Tabellensituation zu erwarten, dass es kein Leckerbissen wird“, meinte Saalfelden-Trainer Thomas Eder, der ergänzte: „Hallein war spielerisch überlegen. Unterm Strich über 90 Minuten war es ein gerechtes 0:0.“
Kuchl ging in Hälfte zwei unter
Indes feierte Wals-Grünau einen 3:0-Sieg gegen Dietach und bleibt damit weiter ungeschlagener Tabellenführer. „Sehr souverän“, meinte Grünau-Trainer Bernhard Huber-Rieder. Kuchl ging indes nach guter erster Hälfte und dem Stand von 1:1 in Bad Schallerbach baden. Die Tennengauer kassierten am Ende eine 1:5-Niederlage. Die Elf von Tom Hofer kassierte binnen 19 Minuten vier Gegentreffer! „Das war eine Selbstzerstörung mit zahlreichen individuellen Fehlern. Nach dem 1:3 war die Mannschaft verunsichert“, resümierte der Coach, für den es aber keinen Grund zur Sorge gibt: „Mund abputzen und weitermachen. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Wir haben aktuell viele Verletzte. Bei uns ist es derzeit ein stetiges Auf und Ab.“
Regionalliga Nord: Hallein – FC Pinzgau 0:0. – Wals-Grünau – Dietach 3:0 (1:0). Tore: Kadrija (35., 59.), Nika (50.). – Bad Schallerbach – Kuchl 5:1 (1:1). Tore: Fröschl (22., 59.), Schröttner (58., 77.), Schlosser (64.); Ratzer (6.). – Samstag: Ried Amateure – Seekirchen (15.30), Bad Leonfelden – LASK Amateure (16), Vorwärts Steyr – Grödig, Gurten – St. Johann (beide 17).
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