Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga Nord

Kellerderby der Nordliga endet mit Nullnummer

Salzburg: Sport-Nachrichten
25.09.2026 21:23
Hallein-Trainer Christoph Lessacher.
Hallein-Trainer Christoph Lessacher.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Das Kellerduell zwischen Hallein und FC Pinzgau in der Nordliga endete mit 0:0. Wals-Grünau bleibt weiter an der Tabellenspitze. Kuchl kassierte in Bad Schallerbach eine heftige Abfuhr.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel war angekündigt, die Bedeutung des Kellerderbys in der Regionalliga Nord war enorm. Man merkte sowohl Hallein als auch dem FC Pinzgau an, dass sie nicht verlieren wollten. Folgerichtig endete die Partie auch mit 0:0. „Beide Mannschaften hängen aktuell hinten drin, hätten einen Dreier gebraucht. Es war dann leider ein unglückliches Unentschieden für uns“, wäre für Hallein laut Trainer Christoph Lessacher mehr drin gewesen. Besser im Spiel waren nämlich die Hausherren. In der 27. Minute wackelte die Latte, in der 43. Minute schoss Memic ein Abseitstor. Das alles passierte vor den Augen des ehemaligen Rapid- und Austria-Salzburg-Spielers Andreas Heraf, der sich länger mit Halleins Sportboss David König unterhalten hat. Vergangene Woche war Heraf bereits in Seekirchen und Grödig zu Gast.

Rot für Spieler von Hallein und FC Pinzgau
Der Ex-ÖFB-Nachwuchsteamchef sah auch, wie es nach einer Stunde im Kellerderby zwischen dem Tabellenvorletzten und -letzten besonders hektisch wurde: Sowohl Mirnes Kahrimanovic von Hallein als auch Felix Adjei vom FC Pinzgau sahen Rot wegen Tätlichkeit! Beide Spieler zeigten keinerlei Verständnis und meinten unisono: „Eine Katastrophe!“ Wofür sie genau ausgeschlossen wurden, war ihnen nicht klar. Daraufhin wurde das Spiel noch hektischer und intensiver, als es vorher schon war. „Es war aufgrund der Tabellensituation zu erwarten, dass es kein Leckerbissen wird“, meinte Saalfelden-Trainer Thomas Eder, der ergänzte: „Hallein war spielerisch überlegen. Unterm Strich über 90 Minuten war es ein gerechtes 0:0.“

Lesen Sie auch:
Im Landecup konnte Hallein zuletzt Saalfelden mit 4:2 im Elfmeterschießen bezwingen.
Verlieren verboten!
Kellerduell in Nordliga wird zu „Sechspunktespiel“
25.09.2026
Salzburger Liga
Zwei Knipser stehen beim Schlager im Mittelpunkt
25.09.2026

Kuchl ging in Hälfte zwei unter
Indes feierte Wals-Grünau einen 3:0-Sieg gegen Dietach und bleibt damit weiter ungeschlagener Tabellenführer. „Sehr souverän“, meinte Grünau-Trainer Bernhard Huber-Rieder. Kuchl ging indes nach guter erster Hälfte und dem Stand von 1:1 in Bad Schallerbach baden. Die Tennengauer kassierten am Ende eine 1:5-Niederlage. Die Elf von Tom Hofer kassierte binnen 19 Minuten vier Gegentreffer! „Das war eine Selbstzerstörung mit zahlreichen individuellen Fehlern. Nach dem 1:3 war die Mannschaft verunsichert“, resümierte der Coach, für den es aber keinen Grund zur Sorge gibt: „Mund abputzen und weitermachen. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Wir haben aktuell viele Verletzte. Bei uns ist es derzeit ein stetiges Auf und Ab.“

Regionalliga Nord: Hallein – FC Pinzgau 0:0. – Wals-Grünau – Dietach 3:0 (1:0). Tore: Kadrija (35., 59.), Nika (50.). – Bad Schallerbach – Kuchl 5:1 (1:1). Tore: Fröschl (22., 59.), Schröttner (58., 77.), Schlosser (64.); Ratzer (6.). – Samstag: Ried Amateure – Seekirchen (15.30), Bad Leonfelden – LASK Amateure (16), Vorwärts Steyr – Grödig, Gurten – St. Johann (beide 17).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
25.09.2026 21:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Andreas Heraf
HalleinKuchlSalzburgGrödig
ÖFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
147.013 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
93.371 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
86.216 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1274 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1048 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Salzburger Liga
Traumtor brach den Nimbus des Leaders in Puch
Wieder nichts!
Nächster ideenloser Auftritt von Red Bull Salzburg
Regionalliga Nord
Kellerderby der Nordliga endet mit Nullnummer
Neuer Kalender fix
Salzburg bekommt 2027 großes Darts-Turnier
Salzburger Liga
Zwei Knipser stehen beim Schlager im Mittelpunkt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf