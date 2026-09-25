Kellerderby der Nordliga endet mit Nullnummer

Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel war angekündigt, die Bedeutung des Kellerderbys in der Regionalliga Nord war enorm. Man merkte sowohl Hallein als auch dem FC Pinzgau an, dass sie nicht verlieren wollten. Folgerichtig endete die Partie auch mit 0:0. „Beide Mannschaften hängen aktuell hinten drin, hätten einen Dreier gebraucht. Es war dann leider ein unglückliches Unentschieden für uns“, wäre für Hallein laut Trainer Christoph Lessacher mehr drin gewesen. Besser im Spiel waren nämlich die Hausherren. In der 27. Minute wackelte die Latte, in der 43. Minute schoss Memic ein Abseitstor. Das alles passierte vor den Augen des ehemaligen Rapid- und Austria-Salzburg-Spielers Andreas Heraf, der sich länger mit Halleins Sportboss David König unterhalten hat. Vergangene Woche war Heraf bereits in Seekirchen und Grödig zu Gast.