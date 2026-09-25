Salzburg bekommt 2027 großes Darts-Turnier

In Salzburg geht kommendes Jahr mit den European Open ein neues Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) über die Bühne. Das gab der Dachverband am Freitag im Rahmen der Veröffentlichung seines Turnierkalenders 2027 bekannt. Das Event in Salzburg geht demnach vom 18. bis 20. Juni in Szene und damit direkt in Anschluss an den World Cup of Darts in Frankfurt.