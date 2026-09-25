Salzburg bekommt 2027 großes Darts-Turnier

Der Darts-Sport kehrt 2027 nach Salzburg zurück. Nachdem die Salzburgarena 2025 bereits Teil der Darts-Gala war, feiert die Mozartstadt im kommenden Jahr seine Premiere bei den European Open.
In Salzburg geht kommendes Jahr mit den European Open ein neues Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) über die Bühne. Das gab der Dachverband am Freitag im Rahmen der Veröffentlichung seines Turnierkalenders 2027 bekannt. Das Event in Salzburg geht demnach vom 18. bis 20. Juni in Szene und damit direkt in Anschluss an den World Cup of Darts in Frankfurt.
Graz ist vom 7. bis 9. Mai im Rahmen der European Tour weiterhin Austragungsort der Austrian Open. „Die Einführung der European Open, zusammen mit einer erweiterten Europameisterschaft und erhöhten Preisgeldern auf der gesamten European Tour, spiegelt die Stärke des Sports und unser Engagement wider, mehr Möglichkeiten für die Spieler zu schaffen“, wird PDC-Geschäftsführer Matt Porter in der Mitteilung zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.