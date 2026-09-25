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Salzburg bekommt 2027 großes Darts-Turnier

Salzburg: Sport-Nachrichten
25.09.2026 19:47
Darts-Superstar Luke Littler.
Darts-Superstar Luke Littler.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Darts-Sport kehrt 2027 nach Salzburg zurück. Nachdem die Salzburgarena 2025 bereits Teil der Darts-Gala war, feiert die Mozartstadt im kommenden Jahr seine Premiere bei den European Open.

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In Salzburg geht kommendes Jahr mit den European Open ein neues Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) über die Bühne. Das gab der Dachverband am Freitag im Rahmen der Veröffentlichung seines Turnierkalenders 2027 bekannt. Das Event in Salzburg geht demnach vom 18. bis 20. Juni in Szene und damit direkt in Anschluss an den World Cup of Darts in Frankfurt.

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Graz ist vom 7. bis 9. Mai im Rahmen der European Tour weiterhin Austragungsort der Austrian Open. „Die Einführung der European Open, zusammen mit einer erweiterten Europameisterschaft und erhöhten Preisgeldern auf der gesamten European Tour, spiegelt die Stärke des Sports und unser Engagement wider, mehr Möglichkeiten für die Spieler zu schaffen“, wird PDC-Geschäftsführer Matt Porter in der Mitteilung zitiert.

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