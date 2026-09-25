Totalsperre: Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Saalfelden (Salzburg) hat am Donnerstag auf der B311 zwei Verletzte gefordert. Ein 58-jähriger Deutscher und seine 53-jährige Mitfahrerin mussten nach der Erstversorgung in zwei Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten gesperrt.