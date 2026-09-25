Totalsperre: Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Saalfelden (Salzburg) hat am Donnerstag auf der B311 zwei Verletzte gefordert. Ein 58-jähriger Deutscher und seine 53-jährige Mitfahrerin mussten nach der Erstversorgung in zwei Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten gesperrt.
Mit einer kurzen Totalsperre der B311 endete am Donnerstag ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit der Anton-Wallner-Straße. Gegen 13 Uhr kollidierten dort aus bislang unbekannter Ursache ein Motorrad und ein Pkw.
Der 58-jährige Motorradlenker aus Deutschland und seine 53-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden sie mit Notarzthubschraubern ins UKH Salzburg und ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 19-jährige Pinzgauer am Steuer des Pkw blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Alkohol war laut Tests nicht im Spiel.
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