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Deutsche im Spital

Totalsperre: Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall

Salzburg
25.09.2026 13:00
DonnerstagmIttag krachte es in Saalfelden – Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten sofort aus.
DonnerstagmIttag krachte es in Saalfelden – Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten sofort aus.(Bild: FF Saalfelden)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Saalfelden (Salzburg) hat am Donnerstag auf der B311 zwei Verletzte gefordert. Ein 58-jähriger Deutscher und seine 53-jährige Mitfahrerin mussten nach der Erstversorgung in zwei Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten gesperrt.

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Mit einer kurzen Totalsperre der B311 endete am Donnerstag ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit der Anton-Wallner-Straße. Gegen 13 Uhr kollidierten dort aus bislang unbekannter Ursache ein Motorrad und ein Pkw.

Der 58-jährige Motorradlenker aus Deutschland und seine 53-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden sie mit Notarzthubschraubern ins UKH Salzburg und ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 19-jährige Pinzgauer am Steuer des Pkw blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Alkohol war laut Tests nicht im Spiel.

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