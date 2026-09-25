„Zu viel Geld dafür, dass wir nichts haben“

Die gesamten Planungskosten beliefen sich zwischen 2019 und 2024 auf 27,6 Millionen Euro. Nur für die Stadt fielen 7,6 Millionen Euro an. „Das ist viel zu viel, dafür dass wir nichts haben“, sagt Bürgerlisten Klubobfrau Ingeborg Haller. Sie und ihre Fraktion waren immer für die Verlängerung. „Es war ein Zukunftsprojekt, welches zu schnell versenkt wurde. Jetzt ist das Zeitfenster für solche Projekte für lange Zeit geschlossen“, resigniert die Politikerin. Für sie müssen jetzt vor allem Lehren aus dem Projekt gezogen werden. Eine Volksabstimmung nach dem schon viele Millionen in die Planung geflossen sind, dürfte es nicht geben. Die Befragung müsse viel früher stattfinden, um weitere Kosten wie beim S-Link zu verhindern.