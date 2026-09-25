Flugpolizei musste Kletterer aus der Wand holen

Zwei Kletterer aus dem Salzburger Bezirk Hallein sind am Mittwoch am Däumling bei Filzmoos in Bergnot geraten. Beim Abseilen verhakten sich ihre Seile, ein Weiterkommen war unmöglich. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen mussten die beiden Männer schließlich die Einsatzkräfte alarmieren ...
Für zwei Kletterer aus dem Bezirk Hallein endete eine Tour am Däumling bei Filzmoos mit einem Einsatz der Flugpolizei. Die 41 und 58 Jahre alten Freunde waren am Donnerstag über den Steiglpass zum Niederen Großwandeck aufgestiegen und kletterten die Däumling-Ostkante.
Beim anschließenden Abseilen über die Route „Da Hausa Lehra“ verhakten sich ihre Halbseile am zweiten Stand. Rund 45 Minuten versuchten die beiden vergeblich, die Seile zu lösen. Schließlich setzten sie gegen 15.20 Uhr einen Alpinnotruf ab.
Die Flugpolizei ortete die Männer in der Felswand und barg sie mit einem variablen Tau. Beide wurden unverletzt am Vorderen Gosausee abgesetzt.
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