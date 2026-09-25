Drogen und Alkohol: Drei Lenker wurden erwischt

Am Abend desselben Tages kontrollierten Polizisten am Rudolfskai einen 24-jährigen Pkw-Lenker. Bei ihm zeigten sich ebenfalls Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Auch hier stellte eine Ärztin die Beeinträchtigung und damit die Fahruntauglichkeit fest. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.