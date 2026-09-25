Drogen und Alkohol: Drei Lenker wurden erwischt

Drei Lenker gerieten in der Stadt Salzburg innerhalb eines Tages ins Visier der Polizei. Zwei Pkw-Fahrer standen laut Untersuchung unter dem Einfluss von Suchtmitteln und Medikamenten. Ein E-Scooter-Fahrer war mit 1,64 Promille unterwegs.
Dienstagmorgen kontrollierten Polizisten im Salzburger Stadtteil Äußerer Stein einen 39-jährigen Pkw-Lenker. Dabei stellten die Beamten Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Eine Ärztin bestätigte die Fahruntauglichkeit aufgrund einer Beeinträchtigung druch Medikamente. Dem 39-Jährigen wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Am Abend desselben Tages kontrollierten Polizisten am Rudolfskai einen 24-jährigen Pkw-Lenker. Bei ihm zeigten sich ebenfalls Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Auch hier stellte eine Ärztin die Beeinträchtigung und damit die Fahruntauglichkeit fest. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Kurz nach Mitternacht fiel Polizisten in der Salzburger Altstadt ein 43-jähriger E-Scooter-Lenker wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille. Auch hier wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.
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