Steaming Satellites: Die Rückkehr der Leichtigkeit

Der Kampf gegen die Zweifel

Für Borchardt war der Turnaround nach einer kurzen Rekapitulation der eigenen musikalischen Vergangenheit schnell klar. „Ich wollte unbedingt weg von dieser Melancholie. Deshalb auch der Paradigmenwechsel und deshalb auch die Limette im Titel und auf dem Albumcover. Ich habe nach einer gescheiterten Beziehung und anderen Umbrüchen in meinem Leben lange genug gelitten und dieses Leid auch musikalisch nach außen getragen. Es ist aber zuweilen schon ein bisschen in Selbstmitleid abgedriftet und aus diesem Bereich wollte ich mich unbedingt rausziehen.“ Ein Song wie „Pictures“ klingt fast schon außergewöhnlich fröhlich und lebensbejahend. „Wenn dir das so auffällt, dann ist meine Mission gelungen“, lacht er, „mit dem ersten Song am Album, ,Any Doubt‘, begann die Reise. Dort spreche ich noch einmal meine großen Zweifel an. Warum ich immer alles zerdenke und 100.000 Mal hinterfrage. Aber jede Band kocht nur mit Wasser und jeder steckt mal fest. Wenn man sich dessen bewusst wird, dann sieht die Welt gleich wieder anders aus.“