Traumtor brach den Nimbus des Leaders in Puch

Kurios, aber doch. Während in den beiden Parallelspielen der neunten Salzburger Liga-Runde ganze 15 Tore fielen, blieb es beim Schlager lange ruhig. Bis die 80. Minute kam. Nach vermeintlichem Foul im Strafraum forderten die Tennengauer vergeblich Elfmeter. Der Ball ging an Grasegger, der sich kurzerhand aus 30 Metern ein Herz fasste – und den Ball ins kurze Kreuzeck schlenzte! Es sollte das Tor des Tages bleiben. „Ich habe einfach draufgehalten und gehofft“, beschrieb der Goldtorschütze im Anschluss die Szene. Der Ball, den Keeper Hänsel spät sah, senkte sich mit viel Drall unter die Latte. „Egal, wer getroffen hat. Wir haben das heute als Mannschaft gewonnen. Jeder hat für jeden alles gegeben. Die Stimmung ist so toll hier! Jetzt bin ich aber tot und muss mich vorbereiten.“ Und zwar auf die Einstandsfeier, die mit einem Grillfest auf eigener Anlage am Samstag über die Bühne geht. Im Idealfall samt schönen Gesangseinlagen.