E-Bike-Dieb verrät sich mit kurioser Nachfrage

Ein 53-jähriger Salzburger hat sich nach einem E-Bike-Diebstahl in Wals offenbar selbst verdächtig gemacht. Nachdem er bei einer Kontrolle geflüchtet war, kehrte er am nächsten Tag zu einem Einkaufszentrum zurück – und fragte ausgerechnet nach dem verschwundenen Fahrrad.
Erst die Flucht, dann die Rückkehr: Ein E-Bike-Diebstahl in Wals nahm für einen 53-jährigen Salzburger ein ungewöhnliches Ende. Das Fahrrad war am Mittwoch vor einem Geschäft gestohlen worden. Am Abend traf die Polizei einen Mann mit dem Rad in der Nähe des Tatorts an. Bei der Kontrolle lief er davon und ließ das E-Bike bei einem Einkaufszentrum zurück.
Am nächsten Tag erschien der Mann erneut dort und wollte wissen, ob das Fahrrad gefunden worden sei. Das Sicherheitspersonal verständigte daraufhin die Polizei. Nach einer weiteren Fahndung konnte der 53-Jährige als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.