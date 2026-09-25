E-Bike-Dieb verrät sich mit kurioser Nachfrage

Erst die Flucht, dann die Rückkehr: Ein E-Bike-Diebstahl in Wals nahm für einen 53-jährigen Salzburger ein ungewöhnliches Ende. Das Fahrrad war am Mittwoch vor einem Geschäft gestohlen worden. Am Abend traf die Polizei einen Mann mit dem Rad in der Nähe des Tatorts an. Bei der Kontrolle lief er davon und ließ das E-Bike bei einem Einkaufszentrum zurück.