Land hat Käufer für dieses Bürogebäude gefunden

70 Prozent Miete, 30 Prozent Eigentum

Auf der Fläche sollen 70 Prozent geförderte Mietwohnungen und 30 Prozent geförderte Eigentumswohnungen entstehen. Als Vorgabe für geförderten Wohnbau gibt es auch einen Landtagsbeschluss. Die Gswb gehört je zur Hälfte Land und Stadt. Für das Amtsgebäude gibt es eine Initiative, die den Bestand erhalten und im entkernten Gebäude Wohnungen errichten will. Konkrete Umsetzungspläne für die Wohnungen hat die Gswb noch nicht.