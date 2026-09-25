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Wohnbau geplant

Land hat Käufer für dieses Bürogebäude gefunden

Salzburg
25.09.2026 19:00
In der Michael-Pacher-Straße sollen Wohnungen entstehen.
In der Michael-Pacher-Straße sollen Wohnungen entstehen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die Zukunft des Amtsgebäudes in der Michael-Pacher-Straße ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Jetzt hat die Landesregierung einen Käufer für den Bau aus den 1960er-Jahren gefunden. Knapp zehn Millionen Euro fließen für das Bürohaus in Salzburg-Süd.

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Seit Jahren wird darüber diskutiert, was nach Errichtung des Landes-Dienstleistungszentrums am Hauptbahnhof mit den vielen Büros des Landes in der Stadt Salzburg passiert. Bald wird die Frage aktuell, zum Jahreswechsel sollen die ersten Beamten an den Hauptbahnhof ziehen. Für eines der größten Bürohäuser des Landes gibt es nun Klarheit.

Das Amtsgebäude in der Michael-Pacher-Straße 36 geht an die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Gswb. Der Bau aus den 1960er Jahren mit 8520 Quadratmetern Fläche, in dem aktuell noch 370 Landesmitarbeiter arbeiten, kostet 9,54 Millionen Euro. Dieser Preis wurde auf Basis eines Gutachtens ermittelt, das die Vorgaben des Landes berücksichtigt. 

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